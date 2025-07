Trump bara a golf? Guardate cosa fa il suo caddie

Durante una partita amatoriale di golf, una pallina scivola dalle mani del caddie di Donald Trump e finisce in una posizione più favorevole. Il gesto, ripreso in video, ha sollevato dubbi sulla correttezza dell’azione e scatenato reazioni ironiche e polemiche sui social. Secondo il giornalista sportivo Rick Reilly, autore del libro Commander in Cheat, non è affatto una novità. Reilly ha raccontato che i caddie di Trump spesso gli sistemano la palla fuori dai rough, gliela tirano fuori dai bunker e gli restituiscono i putt sbagliati.(X@krassenstein). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trump bara a golf? Guardate cosa fa il suo caddie

