Trump avverte Putin | Sono molto deluso

Donald Trump ha inviato un nuovo ultimatum a Vladimir Putin. Il presidente degli Stati Uniti aveva infatti “concesso” 50 giorni al presidente russo per porre fine alla guerra in Ucraina con deadline al 2 settembre. I segnali inviati da Putin inducono però Trump a ridurre i tempi. Senza novitĂ sostanziali nei prossimi 10-12 giorni, gli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump avverte Putin: “Sono molto deluso”

