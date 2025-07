Trump ancora contro Putin su Ucraina | Nuova deadline per cessate il fuco a 10-12 giorni poi sull’Iran | Gli spazzerò via nucleare se ci riprovano - VIDEO

Trump ha minacciato Putin per accettare un cessate il fuoco. In caso contrario, il tycoon ha affermato che scatteranno "nuove sanzioni e dazi del 100% contro Mosca". Avvertita anche Teheran nel caso in cui tentasse di riprendere la corsa all’atomica Nuovo attacco di Donald Trump su due dei fr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump ancora contro Putin su Ucraina: “Nuova deadline per cessate il fuco a 10-12 giorni”, poi sull’Iran: “Gli spazzerò via nucleare se ci riprovano” - VIDEO

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Occhi su Istanbul, ma sui colloqui diretti Ă© un rebus. Zelensky va, Putin non parla. Trump prevede "ottime notizie" - Volodymyr Zelensky parte per la Turchia, sperando che Vladimir Putin accetti la sua richiesta di un vertice in presenza.

Attacco notturno russo su Kiev, 5 feriti. Trump: deluso da Putin - Kiev: Grazie a Trump per la linea ferma con Putin; Trump ha dato a Putin un nuovo ultimatum per il cessate il fuoco in Ucraina, di una decina di giorni; Ucraina, Trump: la Russia ha 10-12 giorni per il cessate il fuoco.

Guerra ucraina, Trump: «Molto deluso da Putin, nuova scadenza per Mosca di 10-12 giorni da oggi» - Guerra ucraina, le notizie di oggi in diretta Otto persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite la notte scorsa in seguito ad un nuovo attacco con droni delle forze russe su Kiev: lo ... Da leggo.it

Trump deluso da Putin accorcia la scadenza per la tregua in Ucraina - 12 giorni per il cessate il fuoco, minacciando nuove sanzioni contro Mosca ... Lo riporta laregione.ch