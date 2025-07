Trump alza la pressione su Putin | Mi ha deluso tregua in 10-12 giorni o arrivano le sanzioni

Gli Stati Uniti, quindi, hanno intenzione di agire il prima possibile con l'obiettivo di esortare i due Paesi a raggiungere una pace duratura. Dopo l'ultimatum, la Russia sarebbe colpita da sanzioni e forse da "dazi secondari", che potrebbero mettere in difficoltĂ l'economia di Mosca.

Ucraina, l'ultima apertura di Trump il mediatore: il tycoon a Istanbul per mettere all'angolo Putin. Le sanzioni sul tavolo - L?appuntamento è per quattro, come nelle vere partite a poker. Ma resta il dubbio su chi si presenterà davvero.

Siria, regalo di Trump al governo jihadista: stop alle sanzioni - Si festeggia in Siria per l’annuncio di Donald Trump da Riad, in Arabia Saudita, sulla fine delle sanzioni al paese medio orientale “Ordinerò la cessazione delle sanzioni contro la Siria per darle una possibilità di grandezza”, ha detto il presidente americano tra gli applausi della platea di leader aziendali globali e membri della famiglia reale.

Trump annuncia lo stop alle sanzioni e in Siria si festeggia - Milano, 14 mag. (askanews) - Si festeggia in Siria, con clacson e cori da stadio, per l'annuncio di Donald Trump da Riad, in Arabia Saudita, sulla fine delle sanzioni al paese medio orientale.

Von der Leyen, Merz, Tajani e Kallas tuonano contro la strage dei civili a Gaza: «Cessare subito le ostilità ». Il Regno Unito minaccia nuove sanzioni. Il ministro ebraico Gamliel pubblica un altro video generato con l’Ia sulla Striscia ricostruita con la Trump Tow Vai su Facebook

Armi e sanzioni, Trump pronto alla svolta contro Putin - L'attenzione è puntata su lunedì, giorno in cui il presidente americano ha promesso di fare un 'importante annuncio sulla Russia', dopo essersi sentito 'deluso'. Scrive ansa.it

Scudo di Trump per Mosca - Mentre la Russia continua a inondare di bombe e droni le città ucraine, accusata di usare anche armi chimiche, e l’Ue tent ... Segnala msn.com