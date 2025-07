Truffe social in Italia quanto ci costano davvero?

Il fenomeno delle truffe online in Italia continua a crescere con un impatto sempre più rilevante anche sul piano economico. Secondo il report annuale della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, nel 2024 i casi di truffe informatiche trattati sono stati 18.714, con un incremento del 15% rispetto ai 16.325 registrati nel 2023. Le somme sottratte hanno subito un aumento significativo, passando da 137 milioni a 181 milioni di euro (+32%). A questi importi vanno aggiunti i 48 milioni di euro derivanti da frodi, per un aumento del 20% rispetto all’anno precedente. Il bilancio degli ultimi tre anni è particolarmente indicativo: tra il 2022 e il 2024, il denaro sottratto da ladri digitali ha raggiunto i 559,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Truffe social in Italia, quanto ci costano davvero?

