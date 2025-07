Trovato morto in un’auto il 40enne scomparso a Grumello l’amico | Eravamo insieme ma non ricordo cos’è successo

GRUMELLO CREMONESE (Cremona) – È stato trovato morto il 40enne lodigiano che risultava scomparso da sabato. Il cadavere era all’interno di un’auto, rinvenuta in serata in località Fornace, nelle campagne del Cremonese tra Pizzighettone, Grumello Cremonese e Crotta d’Adda. Sul posto, con i carabinieri, è arrivato anche il magistrato di turno. Non sono ancora note le cause del decesso. Per tre giorni la scomparsa dell’uomo, residente a Codogno, nel Basso lodigiano, è stata un autentico mistero. Da sabato il 40enne sembrava svanito nel nulla. Per cercarlo si era organizzata un’autentica task-force: uomini della protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri, con l’ ausilio anche di un elicottero che domenica è decollato da Bergamo, per setacciare l’area compresa tra Grumello Cremonese – dove sabato alle 16 una cella telefonica aveva agganciato il cellulare del 40enne, ultimo contatto accertato dell’uomo – e Pizzighettone, fino alle rive dell’Adda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trovato morto in un’auto il 40enne scomparso a Grumello, l’amico: “Eravamo insieme ma non ricordo cos’è successo”

