Trovato così Era scomparso da giorni la drammatica scoperta e le parole shock dell’amico

Dramma nel Lodigiano, dove si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di un uomo scomparso da tre giorni. Il corpo senza vita del 40enne è stato trovato all’interno della sua auto in una zona di campagna isolata. Da sabato scorso non si avevano più sue notizie e le ricerche avevano coinvolto decine di soccorritori. Il ritrovamento è avvenuto in località Fornace, nelle campagne del Cremonese, tra Pizzighettone, Grumello Cremonese e Crotta d’Adda. L’auto è stata avvistata nella serata di lunedì 28 luglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno. Le cause del decesso sono ancora da accertare e restano aperte tutte le ipotesi: incidente, gesto volontario o atto doloso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

