Attimi di terrore a Tropea, in Calabria. Mentre i bagnanti si stavano godendo una giornata di mare, all'improvviso una tromba d'aria ha colto di sorpresa i turisti. Il vortice si è formato velocemente in mare, avvicinandosi alla riva e sollevando spruzzi d’acqua e raffiche di vento che hanno colpito la battigia. Tutto quel che si trovava sulla sabbia è stato spazzato via: dagli ombrelloni alle sdraio, per poi passare ai giocattoli fino agli asciugamani. Il tutto ha scatenato il panico generale. Le persone presenti sono fuggite il più velocemente possibile, anche in modo disordinato pur di mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tropea, tromba d'aria in spiaggia: terrore tra i bagnanti