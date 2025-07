Tronchetti Provera | Inzaghi? I tifosi ci sono rimasti male! Inter Ora nuovo stimolo

Marco Tronchetti Provera, in collegamento Radio, ha parlato dell’ultima stagione dell’Inter, per poi ricollegarsi al nuovo tecnico nerazzurro, Chivu. INTOPPO – Marco Tronchetti Provera, vicepresidente di Pirelli ed ex storico sponsor dell’ Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai GR Parlamento durante il programma “ La Politica nel Pallone”. Tra i temi trattati, l’ampia sconfitta subita dai nerazzurri in Champions League contro il Paris Saint-Germain e il nuovo percorso iniziato da Cristian Chivu. Queste alcune delle sue parole: « Un risultato così pesante non si era mai visto prima – ha ammesso Tronchetti – ed è un primato negativo che deve servire da stimolo per ripartire con forza. 🔗 Leggi su Inter-news.it

