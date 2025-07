Tromba d’aria aerei dirottati e strade chiuse | maltempo choc in Italia

Una giornata di paura e disagi ha investito l’Abruzzo, colpito da un’ondata di maltempo che ha messo in ginocchio infrastrutture, mobilitĂ e sicurezza pubblica. Piogge torrenziali, raffiche di vento violente e perfino trombe marine hanno segnato questo lunedì di fine luglio, lasciando dietro di sĂ© strade allagate, voli deviati e decisioni drastiche da parte delle autoritĂ locali. Nel cuore del pomeriggio, la tempesta ha causato disservizi all’aeroporto d’Abruzzo, dove due aerei in arrivo sono stati costretti a deviare la rotta. Il primo, un volo Ryanair proveniente da Cagliari, atteso a Pescara per le 13. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Tromba d'aria scoperchia l’azienda Cravedi, i titolari: «Danni ingenti». Il vento butta giù anche il tendone della sagra - Percorrere la Pontebbana, ieri pomeriggio, significava fare lo slalom tra tronchi e lamiere. ilgazzettino.it scrive

Maltempo infernale a Verona, alberi caduti e traffico in tilt in meno ... - Maltempo "infernale" a Verona, alberi caduti e traffico in tilt in meno di 15 minuti di tempesta: raffiche di vento a 100 km/h. Come scrive corriereadriatico.it