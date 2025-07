Lo avevamo definito un weekend da bollino rosso per il Pisa, e così si è verificato. Grandissimo lavoro per la dirigenza nerazzurra in queste ore, con sia l’amministratore delegato Giovanni Corrado che il direttore sportivo Davide Vaira presenti a Morgex. Si avvicina sempre più Mariano Troilo ai colori nerazzurri. Il difensore argentino è da tempo il grande obiettivo della società per il reparto arretrato: il fatto è noto da tempo. Così come è noto da tempo l’accordo con il giocatore è stato raggiunto, mentre resta da limare al momento le ultime divergenze con il Belgrano. Intesa che sembra prossima al raggiungimento, sulla base dell’acquisto per una cifra di poco superiore ai 4 milioni di dollari per il 50% del cartellino, con la possibilità da parte del Pisa per acquistare il resto nell’estate successiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Troilo e Nzola, i nomi caldi