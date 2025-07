Milano, 28 luglio 2205 – Dall’1 al 31 agosto l' Esposizione Internazionale di Triennale Milano Inequalities sarà a ingresso gratuito. Sarà possibile visitare liberamente per tutto il mese, incluso Ferragosto, le mostre, le installazioni e i progetti speciali che esplorano i temi delle disuguaglianze attraverso lo sguardo di artisti, designer e architetti provenienti da tutto il mondo. ‘Inequalities’, la 24esima Esposizione Internazionale di Triennale Milano esplora le disuguaglianze del mondo “Dopo il progetto Triennale on Tour, che tra giugno e luglio ha portato Inequalities in tutti i quartieri di Milano, la scelta di rendere gratuito l’accesso all’Esposizione Internazionale ad agosto è un ulteriore segnale della volontà di Triennale di aprirsi a pubblici sempre più vasti ed eterogenei”, ha detto il presidente Stefano Boeri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Triennale Milano, all’Esposizione Internazionale Inequalities ingresso gratuito per tutto agosto