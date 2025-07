Treviglio. Ancora odori persistenti nell’area sud della cittĂ : la minoranza torna all’attacco in merito alla questione delle molestie olfattive causate dall’azienda Ecb che minacciano l’olfatto dei residenti. I consiglieri Erik Molteni, Matilde Tura, Mariagrazia Morini, Laura Rossoni, Federico De Ponti e Gianluca Pignatelli hanno presentato un’interpellanza rivolta all’assessore all’Ambiente Michele Bornaghi. Nel documento viene sottolineato come “tutte le interpellanze presentate in questa sede non hanno portato risposte soddisfacenti da parte dell’amministrazione comunale” nonostante le prescrizioni della Provincia di Bergamo che ha imposto all’azienda l’installazione di un sistema di captazione e trattamento a carboni attivi per limitare l’impatto odorigeno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Treviglio, la minoranza chiede conto al Comune sugli odori molesti causati dall’azienda Ecb