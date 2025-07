Trentini chiama casa | Sono vivo ma non resisto più

Il cooperante, in carcere da 254 giorni a Caracas, ha parlato con i familiari. Il vice ministro degli Esteri Cirielli: "Speriamo che si giunga presto alla scarcerazione".

Alberto Trentini chiama per la prima volta i genitori dal carcere - Dopo mesi di silenzio, Alberto Trentini è riuscito a parlare con la sua famiglia in Italia. Il cooperante veneziano è infatti detenuto a Caracas (Venezuela) da novembre 2024 e aveva avuto contatti solo con i diplomatici italiani.

Trentini, l’italiano detenuto in Venezuela chiama casa: spero tornare presto - Roma, 16 mag. (askanews) – Alberto Trentini, l’operatore umanitario italiano detenuto in carcere in Venezuela da 181 giorni, ha telefonato a casa, dove spera di tornare presto.

Alberto Trentini chiama la famiglia dal carcere per la prima volta: "Spero di tornare a casa presto" - L'uomo ha rassicurato la famiglia: mangia e prende le medicine di cui ha bisogno. Giorgia Meloni, l'8 aprile scorso, aveva sentito la la madre di Trentini

Venezuela, la Farnesina nomina Vignali inviato per i detenuti. Seconda chiamata di Trentini a casa, la mamma: “Speriamo di riabbracciarlo presto” - Tajani nomina Vignali per trattare il rilascio di 15 italiani detenuti in Venezuela, tra cui Trentini che ha potuto telefonare a casa ... Riporta ilfattoquotidiano.it