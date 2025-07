Treno deragliato in Germania | 3 morti 41 feriti

Roma, 28 lug. (askanews) - È domenica sera (27 luglio), poco dopo le 18 e 100 passeggeri sono seduti sul treno espresso regionale per Ulm, nel sud-ovest della Germania. All'altezza di Riedlingen e Munderkingen, nel Baden Wuerttemberg, il treno è deragliato, provocando 3 morti e 41 feriti, 25 gravi, scrive Bild. Mentre le autorità locali indagano sulla causa dell'incidente, la linea ferroviaria è rimasta chiusa per permettere ai servizi di emergenza di intervenire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Treno deragliato in Germania: 3 morti, 41 feriti

Un viaggio come tanti si è trasformato in una tragedia improvvisa. Un treno regionale con circa 100 passeggeri a bordo è deragliato nel Baden-Wuerttemberg, in Germania. Il bilancio provvisorio è drammatico: almeno quattro morti e numerosi feriti. Vai su Facebook

