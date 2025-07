treno deraglia in germania tre le vittime fra le lamiere

Treno regionale deraglia, almeno tre morti e 34 feriti, tre dei quali gravi, nel sud della Germania. Il gravissimo incidente √® avvenuto sulla tratta fra Sigmaringen e Ulm, nel Baden-Wurttemberg, al confine con la Baviera. Erano circa le 18.10 quando il treno ‚Äď un espresso regionale della Deutsche Bahn con circa 100 persone a bordo, √® deragliato in un tratto a binario unico nel quale la ferrovia attraversa una stretta valle boscosa nei pressi della localit√† di Zwiefaltendorf. Il treno si √® ccartocciato su se stesso, con diversi vagoni che si sono schiacciati e ribaltati. In quel momento, secondo testimoni, nell‚Äôarea era in corso un forte temporale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

