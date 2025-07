Treno bus tram metro e battello biglietto unico digitale per viaggiare in tutta la Lombardia

Una rivoluzione nel trasporto pubblico locale con la nuova bigliettazione digitale integrata in Lombardia, che consentirà di viaggiare con una sola App su treno, bus, tram, metro e battello. Il progetto, presentato a Palazzo Lombardia nel corso del convegno ‘il futuro digitale della mobilità ’ dall’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, prevede l’avvio della sperimentazione nella . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Patentino digitale, la Lombardia forma 2500 studenti per un uso responsabile del web - Il Corecom Lombardia ha lanciato un modulo formativo nelle scuole della regione per promuovere un uso consapevole dei social media e delle tecnologie digitali.

Lombardia prima regione italiana con la carta digitale del turista - La Lombardia si prepara a diventare la prima regione italiana dotata di una carta regionale del turista completamente digitale.

