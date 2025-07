Treni dopo il successo di Natale e Pasqua torna il Sicilia Express

Dopo il grande successo riscosso a Natale e a Pasqua, il Sicilia Express – un treno evento realizzato grazie alla collaborazione tra FS Treni turistici italiani e l’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità della Regione siciliana –, torna per offrire un altro modo di viaggiare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

treni - successo - natale - pasqua

Sicilia Express, il treno delle vacanze non solo a Natale e Pasqua: ora c’è anche quello d’estate La partenza da Torino il 30 luglio, il ritorno al nord il 23 agosto https://lasicilia.visitlink.me/cr32my Vai su X

Sicilia Express a Pasqua, il treno che collega Torino all’isola ... - Il primo treno partirà giovedì 17 aprile da Torino Porta Nuova ... fanpage.it scrive

Anche i biglietti del Sicilia Express per Pasqua sono finiti subito - I biglietti per Pasqua del “Sicilia Express”, il treno speciale che collega il Nord e il Centro Italia a Palermo e Siracusa in occasione delle feste, sono di nuovo finiti nel giro di un’ora ... Lo riporta ilpost.it