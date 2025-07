Tremendo lutto in Rai morta a soli 51 anni per una brutta malattia | ecco chi era

La Rai è stata colpita da una notizia dolorosa che ha lasciato senza parole colleghi e telespettatori: è morta a soli 51 anni Claudia Adamo, meteorologa e climatologa tra le più stimate nel panorama televisivo italiano. Figura centrale del servizio meteorologico pubblico, Claudia era apprezzata per la sua competenza scientifica e per il modo garbato e rassicurante con cui comunicava con il pubblico. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto sia tra gli addetti ai lavori che tra chi la seguiva ogni giorno dallo schermo. View this post on Instagram A post shared by Claudia Adamo (@claudia.adamo) Rai, la tragica scomparsa di Claudia Adamo: chi era e che malattia aveva?. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Tremendo lutto in Rai, morta a soli 51 anni per una brutta malattia: ecco chi era

