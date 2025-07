Tregua dal caldo non è ancora finita | altre 24 ore di allerta per temporali nel Foggiano

Nella sola provincia di Foggia, è stata prorogata per altre 24 ore l’allerta gialla che segnala rischio idrogeologico per temporali. La perturbazione si sposta soprattutto sul Gargano, ma non risparmia i Monti Dauni e il Tavoliere.Dalle 20 di oggi, lunedì 28 luglio, alla scadenza del precedente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: allerta - temporali - tregua - caldo

