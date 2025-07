Tre operai morti a Napoli notificati 4 avvisi di garanzia

Tempo di lettura: < 1 minuto La procura di Napoli ha notificato in mattinata 4 avvisi di garanzia per la morte dei tre operai morti venerdì scorso al Rione Alto. Domani, intorno alle 14,30, sarà conferito l’ incarico al medico legale scelto dagli inquirenti (pm Stella Castaldo, procuratore aggiunto Antonio Ricci) per l’esame autoptico sulle tre salme. Tra i quatto destinatari figurano gli imprenditori Vincenzo Pietroluongo e Carlo Napolitano. Gli altri due destinatari degli avvisi sono Luca Luciani e Gianluca Di Franco. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tre operai morti a Napoli, notificati 4 avvisi di garanzia

