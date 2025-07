Tre morti nel deragliamento di un treno in Germania

Il 27 luglio un treno regionale è deragliato in un’area boschiva a un centinaio di chilometri da Stoccarda, nel sudovest della Germania, causando almeno tre morti e 41 feriti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Tre morti nel deragliamento di un treno in Germania

Milano, travolti da un treno in due incidenti distinti: morti - Una delle vittime è stata sbalzata per diversi metri sulla massicciata. L'altra è stata trovata senza vita in un luogo diverso

Crollo ponte e deragliamento treno a Bryansk: 3 morti e 28 feriti - Tre persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in seguito al crollo di un ponte stradale e al successivo deragliamento di un treno passeggeri nella regione di Bryansk.

Russia, due ponti crollano in poche ore: treno precipita sull'autostrada e prende fuoco: morti e feriti - Due ponti crollati in poche ore in Russia. Il primo nella regione di Bryansk dove il crollo ha provocato 7 morti e il deragliamento di un treno.

