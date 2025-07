Tre milioni di euro per nuovi interventi di riqualificazione allo stadio dei Marmi di Carrara

CARRARA – Lo Stadio dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri si prepara a cambiare volto grazie a un intervento di riqualificazione da 3 milioni di euro, frutto di una sinergia tra pubblico e privato. Il progetto, approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale, sarà finanziato interamente dalle società Gemignani e Vanelli e Ingegner Giulio Faggioni nell’ambito delle previsioni dell’articolo 21 del Regolamento degli agri marmiferi. Questa norma consente alle imprese concessionarie di ottenere il prolungamento del periodo transitorio di escavazione in cambio di investimenti sul territorio. Ed è proprio in questo quadro che prenderà il via il restyling dell’impianto sportivo di piazza Vittorio Veneto, ormai da tempo bisognoso di interventi strutturali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: milioni - euro - riqualificazione - stadio

