Tre giorni per ritrovarsi | la magia della festa di Sant’Alfonso a San Tommaso

Tempo di lettura: 2 minuti C’è un momento dell’anno in cui il rione San Tommaso si illumina di colori, voci e sorrisi. È la Festa di Sant’Alfonso Maria de Liguori, che dal 31 luglio al 2 agosto trasformerà il quartiere in un palcoscenico di emozioni, arte e condivisione. Un appuntamento che va oltre il programma degli eventi: è il battito vivo di una comunità che si ritrova, si riconosce e si celebra. Tra libri, danza e risate: il 31 luglio si apre la festa. Il via ufficiale è previsto per giovedì 31 luglio, con un primo momento dedicato alla riflessione e alla parola scritta: la scrittrice Giulietta Fabbo presenterà alle 20:00 il suo libro “ La pausa preziosa ”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tre giorni per ritrovarsi: la magia della festa di Sant’Alfonso a San Tommaso

