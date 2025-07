Tre giorni di cinema memoria e territorio nel nome di Ettore Scola

Tempo di lettura: 2 minuti Il 7, 8 e 9 agosto 2025, Trevico, paese natale del grande regista Ettore Scola, ospiterà la prima edizione della rassegna cinematografica “ Scola, Prima!”: un evento culturale dedicato alla memoria, al cinema e al territorio. Focus di questa prima edizione è il cinema di Ettore Scola e il suo sguardo profondo sulla STORIA, la MEMORIA e le RADICI. La rassegna è organizzata dall’Associazione IrpiniaMia, con la presidente Maria Raffaella Calabrese De Feo, e gode del patrocinio del Comune di Trevico. Il progetto, ideato sotto la direzione artistica di Silvia Scola e Fabio Ferzetti, si è aggiudicato il primo posto nella graduatoria del bando della Film Commission Regione Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tre giorni di cinema, memoria e territorio nel nome di Ettore Scola

In questa notizia si parla di: scola - cinema - memoria - ettore

Scola e Fellini, registi con la matita: il disegno come origine del cinema - Nel giorno in cui Ettore Scola avrebbe compiuto gli anni – era nato a Trevico il 10 maggio 1931 – il giovane regista Giuseppe Rossi, originario di Guardia dei Lombardi (AV), ha incontrato il pubblico presso Palazzo Scola per un evento dedicato alla dimensione visiva e immaginativa del cinema.

Il grande cinema italiano al Supercineclub: "C'eravamo tanto amati" di Ettore Scola al Rouge et Noir - Il grande cinema italiano al Supercineclub del Rouge et Noir, lunedì 26 maggio C'eravamo tanto amati di Ettore Scola (1974, 124 min.

Una giornata particolare di Ettore Scola inaugura Il Cinema in Piazza, ospite Paola Cortellesi - Il 1° giugno prende il via l'undicesima edizione della manifestazione romana con il capolavoro di Ettore Scola introdotto da Paola Cortellesi.

Trevico e il cinema di Ettore Scola, uno sguardo sulla Storia, Memoria e Territorio; Ettore Scola torna a casa. E Trevico si riscopre nel segno del cinema; Avellino, il 29 luglio la conferenza stampa di “Scola, Prima!”: la rassegna dedicata al grande regista parte da Trevico.

“Scola: prima!”, Trevico rende omaggio al regista di “C’eravamo tanto amati” - ” la rassegna in programma dal 7 al 9 agosto a Trevico, paese natale del regista di “C’eravamo tanto amati”, promossa ... Scrive corriereirpinia.it

Il cinema Scola rischia di chiudere - Si va al cinema con gli amici, raramente da soli, si va al cinema per poi parlarne insieme, per ridere o commuoversi in compagnia. Secondo corriere.it