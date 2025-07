Travolto dal crollo di un muro in Calabria muore un operaio | la vittima è Franco La Cava aveva 61 anni

Ad Altomonte, nel Cosentino, un operaio di 61 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 28 luglio in un cantiere privato situato in contrada "Corvo". La vittima dell'incidente si chiamava Franco La Cava ed era originario di Malvito. I Carabinieri sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità . 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vittima - operaio - franco - cava

Ancora una vittima sul lavoro, operaio muore folgorato nel frusinate - (Adnkronos) – Ancora un morto sul lavoro nella giornata di oggi. Un operaio di 47 anni è morto folgorato in provincia di Frosinone mentre stava sostituendo alcuni pannelli fotovoltaici in un impianto di via Bosco Castello a Paliano.

