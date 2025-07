travolto da muro di contenimento morto operaio di 61 anni

Tragedia sul lavoro ad Altomonte, nel Cosentino. Un operaio di 61 anni è morto all’interno di un cantiere dopo essere stato travolto da un muro di contenimento. L’uomo, dipendente di una ditta privata, stava eseguendo dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del muro quando questo, per cause in corso di accertamento, gli è. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

