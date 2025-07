Travolta durante il temporale | tragedia ad Acquaviva Picena muore una 16enne in vacanza col papà

Una vacanza marchigiana finita in tragedia. Una ragazza giovanissima, di origini tedesche e appena 16enne, è morta in un drammatico incidente stradale ad Acquaviva Picena, in provincia di Ascoli Piceno, mentre si trovava in vacanza insieme al padre. Il destino ha voluto che, alle 11:30 di lunedì 28 luglio, proprio lungo la panoramica di contrada Fontepezzana che collega San Benedetto del Tronto ad Acquaviva, si consumasse una tragedia irreparabile. Il temporale e la perdita di controllo. La ragazza era in sella a uno scooter quando, affrontando una semicurva durante un violento temporale estivo, ha perso aderenza sull’asfalto bagnato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Travolta durante il temporale: tragedia ad Acquaviva Picena, muore una 16enne in vacanza col papà

