Il soufflĂ© di Barbieri per Sinner non ha conquistato del tutto il popolo dei social: il web reagisce tra sarcasmo, meme e commenti al vetriolo. Non si può dire che non sia stato di parola. Anzi. Giusto il tempo di mettere in ordine le idee, di comprare l’occorrente che giĂ la ricetta dell’anno era bella che pronta. Inutile tentare di replicarla, però: non è nulla di facilmente riproducibile, com’è giusto che sia. Del resto, l’ha pur sempre ideata e realizzata uno chef a cinque stelle. Uno che è abituato a prendere per la gola personaggi di un certo spessore. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Trattamento da re per Sinner: il web non gradisce, critiche e sarcasmo