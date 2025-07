Trasporto pubblico area Ex – Alfa Utp critica la rinuncia al tram tra Garbagnate Arese e Rho

L’Associazione Utenti del Trasporto Pubblico (UTP), attiva dal 1982 nella promozione del trasporto su rotaia, interviene sul dibattito riguardante il futuro del trasporto pubblico nell’area ex Alfa Romeo, tra Rho-Fiera e Garbagnate. Dopo l’accantonamento della tranvia prevista, apprendono dalla stampa della presentazione di sei nuove alternative, tutte su gomma, al Comitato Tecnico per il TPL. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

