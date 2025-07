Trascinato dalla corrente ad Anzio suo fratello si tuffa in mare per salvarlo e muoiono entrambi

Due fratelli sono morti in mare ad Anzio, uno ha cercato di salvare l'altro. Si chiamavano Piero ed Enrico Arioli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#NEWS – Tragedie in #mare nel #Lazio. A #Anzio due fratelli annegano, uno tentava di salvare l'altro. A #Tarquinia un uomo muore dopo essersi tuffato per soccorrere la famiglia in difficoltà. La bandiera era rossa nelle acque della riviera di Ponente ad Anzi Vai su X

a Due fratelli di 68 e 70 anni hanno perso la vita nel pomeriggio ad Anzio, risucchiati dalle correnti nel tratto di litorale antistante lo stabilimento balneare “Dea Fortuna”. Una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale, avvenuta sotto gli occhi in Vai su Facebook

Trascinato dalla corrente ad Anzio, suo fratello si tuffa in mare per salvarlo e muoiono entrambi - Due fratelli sono morti in mare ad Anzio, uno ha cercato di salvare l’altro. Come scrive fanpage.it

Bagnanti morti in mare a Tarquinia e ad Anzio: indagine sul mancato rispetto delle bandiere rosse per il mare mosso - Accertamenti in corso per ricostruire le tragedie di Alessandro D'Angelo, residente a Fonte Nuova, e dei fratelli romani Piero ed Enrico Arioli. Segnala roma.corriere.it