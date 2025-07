Trappole per turisti | questi paradisi sono un incubo e uno è in Italia

Premessa: non si parla di bellezza del luogo, ma di una serie di fattori che, insieme, rendono una destinazione non amabile. Ogni anno milioni di viaggiatori, infatti, si dirigono verso destinazioni iconiche con grandi aspettative, ma spesso si trovano di fronte a folle, scarsa pulizia, rumore, lunghe code e prezzi esorbitanti. Un recente studio condotto dall’azienda tecnologica Nomad ha rivelato quali sono le peggiori trappole per turisti del 2025, analizzando migliaia di recensioni su TripAdvisor per le attrazioni piĂą popolari nei 50 Paesi piĂą visitati al mondo. Ecco la tabella completa: RANK ATTRAZIONE NAZIONE SEGNALAZIONI DI “TRAPPOLA PER TURISTI” 1 Wall Drug e Fisherman’s Wharf (pari merito) Stati Uniti 1000 2 Las Ramblas Spagna 826 3 Temple Bar Irlanda 687 4 Checkpoint Charlie Germania 681 5 Royal Mile, Edimburgo Scozia 539 6 Cascate del Niagara Canada 483 7 Victoria Peak Hong Kong 381 8 Via Takeshita Giappone 340 9 Torre Eiffel Francia 303 10 CittĂ Vecchia di Stoccolma Svezia 293 11 Fontana di Trevi Italia 286 12 Gallerie di Cu Chi Vietnam 263 13 Old San Juan Porto Rico 153 14 V&A Waterfront Sudafrica 152 15 Piramidi di Giza Egitto 146 16 Il Grande Palazzo Tailandia 145 17 Time Out Market Lisbona Portogallo 132 18 ChichĂ©n Itzá Messico 129 19 Acropoli Grecia 121 20 Quartiere a luci rosse Paesi Bassi 101 21 Petra Giordania 98 22 Jardin Majorelle Marocco 91 23 Penang Hill Malesia 88 24 Piazza del Mercato di Cracovia (Rynek Glowny) Polonia 81 25 Angkor Wat Cambogia 75 26 Insadong Corea del Sud 69 27 Bagni SzĂ©chenyi Ungheria 68 28 Porto di Sydney Australia 59 29 Taipei 101 Taiwan 55 30 Cristo Redentore Brasile 54 31 CittĂ Murata di Cartagena Colombia 52 32 Cisterna Basilica Turchia 40 33 Palazzo di Schönbrunn Austria 37 34 Souq Waqif Qatar 36 35 Puerto Madero Argentina 27 36 Jungfraujoch Svizzera 26 37 Fiume sotterraneo di Puerto Princesa Filippine 22 38 Mercado del Puerto Uruguay 22 39 Funivia Dajti Ekspres Albania 21 40 Acquario di Dubai Emirati Arabi Uniti 20 41 Yasmin Hammamet Tunisia 19 42 Funicolare Georgia 13 43 Tower Convention & Entertainment Centre Macao 13 44 Altos de ChavĂłn Repubblica Dominicana 12 45 Kingdom Centre Tower Arabia Saudita 11 46 Itchan Kala Uzbekistan 11 47 Coral Bay Strip Cipro 11 48 Caldea Andorra 4 49 Sky Costanera Cile 4 50 Souk di Bab Al-Bahrain Bahrein 1 La ricerca ha esaminato il numero di volte in cui ciascuna attrazione è stata negativamente descritta come “trappola per turisti” nelle recensioni online. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Trappole per turisti: questi paradisi sono un incubo (e uno è in Italia)

In questa notizia si parla di: trappole - turisti - sono - paradisi

Trappole del noleggio auto: arriva il manuale per turisti - Roma, 14 Mag. - In un contesto in cui le truffe legate al noleggio auto sono all'ordine del giorno, l'iniziativa di Autonoleggio D'Urso si presenta come un faro di speranza per i turisti.

? Due turiste, una cittadina britannica e una della Nuova Zelanda, sono state uccise da una elefante durante un safari in Zambia: lo ha detto la polizia alla Bbc. La 68enne britannica Easton Taylor e la 67enne neozelandese Alison Taylor sono state attaccate Vai su Facebook

10 viaggi nella natura selvaggia da non perdere; Milano, Venezia e Firenze tra le peggiori cittĂ europee da visitare: il risultato del sondaggio degli utenti su Reddit; Hawaii, da paradiso a inferno climatico: cronache di un disastro annunciato.

Unexpected Italy, aggiornata l’app anti trappole per turisti - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Secondo macitynet.it

Idee originali per il ponte del 2 giugno 2025: dove andare in Italia ... - Ponte del 2 giugno: le 7 mete italiane di cui nessuno parla (dove potete ancora prenotare senza finire in trappole per turisti) (getty images) Idee originali e poco affollate per il ponte del 2 ... Da alfemminile.com