Tram lavori sul cavalcavia di Chiesanuova | scatta il senso unico alternato

Prendono il via in questi giorni alcune lavorazioni in via Vicenza per la realizzazione del Sir2 Rubano-Vigonza.Si interverrà sul cavalcavia di Chiesanuova partendo con le operazioni necessarie all’allargamento della sede stradale della rampa del ponte, lato Padova. Le lavorazioni in questa fase. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: cavalcavia - chiesanuova - tram - lavori

Tram, al via nuovi cantieri in via Vicenza: previsto l’allargamento del cavalcavia di Chiesanuova Vai su Facebook

Tram, lavori sul cavalcavia di Chiesanuova: scatta il senso unico alternato; Parte il cantiere del tram in via Chiesanuova, ecco tempi e deviazioni; Nuove linee del tram, i lavori proseguono in via Vicenza e via Piovese.

Tram, al via nuovi cantieri in via Vicenza: previsto l’allargamento del cavalcavia di Chiesanuova - In questi giorni prendono il via alcune lavorazioni in via Vicenza per la realizzazione della linea Sir2 RubanoVigonza. Segnala ilgazzettino.it

Nuove linee del tram, i lavori proseguono in via Vicenza e via Piovese - Si interverrà sul cavalcavia di Chiesanuova partendo con le operazioni necessarie all’allargamento della sede stradale della rampa del ponte, lato Padova dove si procederà da lunedì a senso alternato ... Si legge su padovaoggi.it