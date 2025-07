Tragico incidente ad Acquaviva giovane scooterista muore travolta da un' auto

ACQUAVIVA - Tragedia questa mattina ad Acquaviva Picena, in contrada Fontepezzana: in un incidente stradaòle è morta una ragazza che era a bordo di uno scooter. La dinamica. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Tragico incidente ad Acquaviva, giovane scooterista muore travolta da un'auto

