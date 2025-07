Tragedia nel mondo del calcio morto il figlio di un noto calciatore | aveva appena 1 anno

La comunità del calcio italiano è stata scossa da una notizia devastante: il figlio di appena un anno del centrocampista del Bari, Matthias Verreth, è scomparso nelle ultime ore. Una tragedia che ha colpito profondamente il club pugliese e tutto l’ambiente sportivo. Il calciatore belga, da pochi giorni entrato a far parte della squadra biancorossa, si trovava in ritiro con i compagni quando ha ricevuto la terribile notizia. Il dolore è stato talmente grande che la società ha deciso di sospendere immediatamente il ritiro di Roccaraso e annullare l’amichevole in programma con la Cavese, prevista per martedì. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Tragedia nel mondo del calcio, morto il figlio di un noto calciatore: aveva appena 1 anno

