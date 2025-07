Tragedia in montagna addio al comandante Nicola Marino

Tragedia nella tarda mattinata di ieri, domenica 27 luglio, in una frazione di Gardenaccia in Val Badia. Nicola Marino, comandante della stazione dei Carabinieri di San Vigilio di Marebbe, è morto a soli 59 anni mentre percorreva la ferrata “Les Cordes”.A strapparlo all’affetto dei suoi cari. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: tragedia - comandante - nicola - marino

Siena, tragedia al Nucleo Forestale Carabinieri: morta la comandante Laura Grillo - Il segretario nazionale Vincenzo Incampo ha sottolineato l’importanza del supporto psicologico all’interno dell’Arma

Come avete letto in giro il comandante del volo Air India avrebbe spento i motori di proposito. È una storia assurda. Una di quelle che, quando la racconti, la gente ti guarda con gli occhi spalancati e ti dice: “Ma è vero?” Le indagini e le analisi della scatola ner Vai su Facebook

? Tragedia in montagna, addio al comandante Nicola Marino; Tragedia in montagna: muore il luogotenente dei Carabinieri Nicola Marino, da 20 anni a capo della stazione di San Vigilio. Grande lutto nell'Arma altoatesina; Comandante dei carabinieri muore durante una ferrata in Alto Adige, sarebbe andato in pensione tra 2 mesi.

Carabinieri: muore il luogotenente Nicola Marino, volto stimato dell’Arma in Alto Adige - Un malore fatale tra le montagne che amava Domenica 27 luglio, una giornata serena di mezza estate si è tinta di lutto in Alto Adige. Riporta infodifesa.it

Muore su una ferrata il comandante della stazione di San Vigilio di Marebbe - L'eccessivo affaticamento nel salire una via ferrata è la probabile causa della morte di Nicola Marino, il comandante dei carabinieri della stazione di San Vigilio di Marebbe. Si legge su rainews.it