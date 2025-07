Tragedia di Vidor la famiglia di Alex | Ora denunciamo noi

«Alla luce del risultato tossicologico e del contenuto del diario di Alex, oltre che di quanto giĂ appreso dalla consulenza medico legale, stiamo predisponendo una denuncia-querela e una richiesta risarcitoria in ordine alle responsabilitĂ per la morte di Alex». Lo ha annunciato oggi 28 luglio. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Alex Marangon. il diario: «Abbazia posto magico, prenderò l'ayahuasca». Era già stato lì 2 volte prima della notte fatale

Tragedia di Vidor, la famiglia di Alex: «Ora denunciamo noi»

Alex Marangon, nel diario il cambio di umore nella notte in cui morì: «Sono a terra, ho fatto un percorso di purificazione» - Questo pomeriggio ho fatto un percorso di purificazione, un rito». Lo riporta ilgazzettino.it

Alex Marangon, la sua morte arriva in Parlamento. Il legale della famiglia: «La Procura indaghi tutti quelli che erano con lui» - Luca Marangon e la moglie Sabrina Bosser continuano a chiedere giustizia per il loro figlio Alex, trovato morto a 25 anni in un’ansa del Piave a Ciano del Montello a distanza ... Riporta ilgazzettino.it