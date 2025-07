Tradimento finale choc | Güzide scopre che suo figlio è morto e che Tarik le ha sempre nascosto la verità

La soap turca Tradimento tornerà a settembre su Canale 5, per regalarci gli ultimi episodi. Se fino a questo momento ha dimostrato di essere un contenitore pieno di intrighi e sotterfugi, ciò che accadrà in autunno ci lascerà letteralmente senza parole. Prima di scrivere la parola “ fine ” infatti, la serie con Vahide Per?in ci terrà con il fiato sospeso. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Tradimento, anticipazioni turche finale: Güzide scopre che Dündar non è suo figlio. Nelle nostre precedenti anticipazioni vi avevamo rivelato che un’ostetrica si presenterà a casa della giudice, affermando di essere stata lei a far nascere Dündar Terzio?lu. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

