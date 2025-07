C ’è un piccolo dettaglio che può cambiare o gni look estico, la manicure. Soprattutto se si tratta di unghie gel particolari, capaci di essere originali, sempre impeccabili, che sia con il colore di smalto preferito o il vezzo di una nail art creativa. Quest’estate, si osa, tra unghie gel colorate particolari, micro-art grafiche, accenti sparkling e tonalitĂ cromatiche pop e pastello, ogni manicure diventa un look speciale. L’importante è giocare con fantasia e personalitĂ , strizzando un occhio alle tendenze nails del momento. Per una manicure altamente instagrammabile per tutta la durata delle vacanze. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra colori pop, disegni tropicali e tocchi brillanti, le unghie in gel per l'estate sono particolari: glamour, ma resistenti a sole e sale