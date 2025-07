Tour de France femminile 2025 | Lorena Wiebes beffa in volata Marianne Vos ad Angers

Volata di gruppo per la terza tappa del Tour de France femminile 2025. In quel di Angers Lorena Wiebes timbra, da favorita, il cartellino imponendosi in uno sprint che vale il successo numero quattro alla Grande Boucle per la neerlandese. 163,5 chilometri pianeggianti con partenza da La Gacilly con un finale praticamente scontato, scombinato però da una caduta sul finale (a terra sia Elisa Balsamo che Demi Vollering, entrambe arrivate senza grandi problemi al traguardo). A lanciare la volata è ovviamente il Team SD Worx – Protime per il proprio capitano che ingaggia un duello con la veterana e connazionale Marianne Vos (Team Visma Lease a Bike), sconfitta di mezza bicicletta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France femminile 2025: Lorena Wiebes beffa in volata Marianne Vos ad Angers

