Al via della terza tappa del Tour de France femminile 2025 di ciclismo su strada non sarĂ al via la campionessa italiana e recente vincitrice del Giro d’Italia, Elisa Longo Borghini: l’azzurra ha stretto i denti per le prime due frazioni, ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca. La sua squadra, infatti, la UAE Team ADQ, ha comunicato attraverso un post su X che l’azzurra è stata colpita da un’ infezione gastrointestinale, e le sue condizioni, dopo le prime due tappe sono peggiorate, costringendo l’azzurra al ritiro. La decisione di non ripartire quest’oggi, infatti, è stata presa da Elisa Longo Borghini di comune accordo insieme al team. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France femminile 2025, Elisa Longo Borghini costretta ad abbandonare la corsa