Parigi, 28 luglio 2025 – Lo sapevamo che non sarebbe stato un Tour de France da grandi montagne e ambizioni di classifica per i colori italiani, così la massima concentrazione è stata sugli sprint e su Jonathan Milan, l’uomo deputato alla conquista della maglia verde, quella che in buona sintesi è la maglia gialla dei velocisti. E così, quindici anni dopo Alessandro Petacchi, c’è stato di nuovo un italiano in verde sugli Champs Elysèes. Non era banale e non era scontato che Jonathan Milan battesse i migliori sprinter del mondo, ma ce l’ha fatta, grazie a due vittorie e due secondi posti in un Tour che dalla seconda settimana in avanti ha proposto tante montagne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, Milan in verde a Parigi: “Un sogno fin da bambino”