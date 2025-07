Torre del Greco minaccia e picchia l’ex compagna | arrestato 32enne per stalking e percosse

Ancora un caso di violenza sulle donne a Torre del Greco, dove la scorsa notte i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 32enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di atti persecutori e percosse ai danni della sua ex compagna. Torre del Greco, minaccia e picchia l’ex compagna: arrestato 32enne per . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Torre del Greco, minaccia e picchia l’ex compagna: arrestato 32enne per stalking e percosse

