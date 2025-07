Torre del Greco aggredisce l’ex e tenta l’irruzione | arrestato 32enne

Minaccia, picchia l’ex compagna e prova a entrare in casa: fermato in extremis dai carabinieri a Torre del Greco. TORRE DEL GRECO – È stato bloccato pochi istanti prima di entrare nell’abitazione della sua ex compagna: un 32enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile con l’accusa di atti persecutori e percosse. L’allarme è scattato nella notte, dopo una chiamata al 112. I militari sono intervenuti in un’abitazione già oggetto di precedenti segnalazioni per violenze domestiche. L’uomo aveva atteso la donna sotto casa e, al suo arrivo, l’aveva aggredita prima verbalmente e poi fisicamente, colpendola con schiaffi e pugni al volto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

