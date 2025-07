Torna Tovaglia a Quadri cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate

Arezzo, 28 luglio 2025 – Tovaglia a Quadri, “cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate ”, evento riconosciuto come un fenomeno sociale, culturale e identitario che ha costantemente esplorato e narrato l'evoluzione della propria comunità e del territorio, compie trent'anni e celebra questo anniversario con un ricco programma di iniziative. Oltre alla cena – spettacolo, che si svolgerà da domenica 10 a martedì 19 agosto nel cortile del castello di Sorci, ad Anghiari, sono stati infatti dedicati all'anniversario una pubblicazione, l'allestimento di una mostra e la condivisione dei copioni delle prime 29 opere, Scritta da Paolo Pennacchini e dal regista Andrea Merendelli, e interpretata dagli abitanti della Valtiberina, Tovaglia a Quadri è un evento che registra ogni anno il tutto esaurito e una lunga lista d'attesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna Tovaglia a Quadri, “cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate”

