Torna Roma Baccalà con un’edizione speciale dedicata al Gibileo

Dal 18 al 21 settembre 2025, Parco Schuster si trasformerĂ nuovamente in un vivace crocevia di sapori, incontri e cultura con il ritorno di Roma BaccalĂ , la manifestazione gastronomico-culturale che celebra uno dei prodotti piĂą iconici della tradizione italiana: il baccalĂ . Giunta alla sesta edizione, la rassegna si presenta quest’anno con una veste speciale, inserendosi nel palinsesto ufficiale “Artes e Jubileum” dell’Anno Santo, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Un riconoscimento che rafforza il valore culturale, spirituale e sociale dell’evento, in linea con il tema scelto per il 2025: l’accoglienza. 🔗 Leggi su Funweek.it