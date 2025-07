Torna il Ciuffo e la rosa d' oro e d' argento | 18 partecipanti alla prima edizione omaggiamo i viterbesi emigrati

“Un modo di dire ai nativi viterbesi che non vivono in città che Viterbo non li dimentica e sono al centro della comunità”. La sindaca Chiara Frontini presenta così la seconda edizione del Ciuffo e rosa d'oro e d'argento, il premio per i viterbesi che risiedono all'estero da più tempo e tornano. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: viterbesi - ciuffo - rosa - argento

Premio “Il Ciuffo e la Rosa d’Oro e d’Argento 2025”: il Comune di Viterbo celebra il legame con le radici; Svelati Ciuffo e Rosa d'oro e d'argento: Un riconoscimento per gli ambasciatori delle tradizioni viterbesi; Viterbo - Santa Rosa, il premio Il Ciuffo e la Rosa assegnati ai viterbesi tornati da Cremona e Monaco di Baviera.

Santa Rosa, Bonucci sotto col ciuffo: sarà Facchino onorario, il primo ... - E ogni tre settembre dai social ha sempre un pensiero per la festa di Santa Rosa. ilmessaggero.it scrive

Santa Rosa, biglietti per le tribune prima ai viterbesi. Il 26 arrivano ... - Santa Rosa, da oggi in vendita i biglietti per assistere al Trasporto della Macchina il 3 settembre. Lo riporta ilmessaggero.it