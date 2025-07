Torna ‘Firenze Gioca’ 3 giorni di divertimento allo spazio Lumen

Firenze, 28 luglio 2025 - FirenzeGioca è la manifestazione fiorentina che riunisce tutti gli appassionati del gioco “analogico”, giochi da tavolo e giochi di ruolo, giochi artigianali e attività ludiche in generale e torna venerdì 1, sabato 2 agosto  dalle 18 in poi, e domenica 3 agosto dalle 18 alle 22, allo spazio Lumen (Firenze) con una kermesse ancora più ricca di proposte e ospiti, chiamati a festeggiare i 30 anni dalla prima edizione. L’invito per tutti, bambini ragazzi e adulti è quello di ritrovarsi attorno al gioco, di stare allo stesso tavolo, assieme o l'uno di fronte all'altro, per sfidarsi, ridere e divertirsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

