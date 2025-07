Torna attivo il tornello sul sentiero dei selfie in montagna

È tornato attivo il tornello installato a inizio luglio sul sentiero del Seceda, in Alto Adige, da alcuni proprietari dei terreni che da inizio estate vengono calpestati da numerosi turisti che vogliono raggiungere il punto panoramico da cui scattare qualche selfie con le vette dolomitiche Odle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Torna attivo il tornello sul “sentiero dei selfie” in montagna; Val Gardena, riattivato il tornello del Seceda. Per il ‘sentiero dei selfie’ si pagano 5 euro; La tappa per i selfie, finita la tregua del tornello in val Gardena: si paga 5 euro per il pedaggio.

Dolomiti, il tornello contro influencer e turisti torna a pagamento: «Orde di turisti maleducati, abbiamo solo costi e danni» - Torna a far parlare il caso del tornello a pagamento, in Val Gardena, per contrastare le ondate di turisti e influencer che avevano invaso le Dolomiti a inizio luglio. Riporta msn.com

Sul sentiero del Seceda ritorna il tornello a pagamento - I proprietari: "Nessuna chiamata o diffida dalla Provincia, andiamo avanti". Scrive rainews.it