Tormentone Ndoye nuovo ostacolo per il Napoli | l’ultim’ora è una grana

Nuovo ostacolo per il Napoli nella corsa Ndoye: ora è un vero duello, il punto della situazione. Il Napoli non ha ancora finito il suo calciomercato. Nonostante l’arrivo di ben sei colpi, il club azzurro è infatti alla ricerca di almeno altri due acquisti utili ad aumentare ancora le alternative a disposizione. L’obiettivo numero uno sulla lista ora sembra essere Dan Ndoye: è lui il candidato numero uno per essere il secondo esterno d’attacco da acquistare dopo Noa Lang. La trattativa per lo svizzero rimane ancora, però, piuttosto complicata a causa delle ele vate richieste del Bologna. Grana Ndoye: spunta anche il Manchester United. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Tormentone Ndoye, nuovo ostacolo per il Napoli: l’ultim’ora è una grana

